Borsa | l' Europa resiste listini Usa contrastati Milano +0,35%

Le principali borse europee mantengono valori positivi con l'indice di Milano in crescita dello 0,35%. I mercati statunitensi mostrano segnali contrastanti, con il Dow Jones che sale dello 0,1% e il Nasdaq che registra una perdita dello 0,2%. La situazione riflette una situazione di stabilità nei mercati azionari delle due aree.

Resistono in territorio positivo i principali listini di borsa europei con i listini Usa contrastati (Dow Jones +0,1%, Nasdaq -0,2%). La migliore è Madrid (+0,4%), seguita da Francoforte e Milano (+0,35% entrambe), Parigi (+0,05%) e Londra (-0,15%). Dalle sale operative guardano al Medio Oriente, dopo la proposta dell'Iran agli Usa, che prevede anche la riapertura dello stratto di Hormuz. Gli occhi sono puntati anche alle decisioni delle banche centrali, in arrivo tra domani e giovedì. Sale a 80,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,3 punti al 3,82%, quello tedesco di 3,4 punti al 3,02% e quello francese di 4,9 punti al 3,68%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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