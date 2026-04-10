Per segnalare fatti di cronaca o entrare in contatto con il programma condotto da Milo Infante, i telespettatori possono utilizzare vari canali ufficiali. Tra questi ci sono un numero verde gratuito, moduli online e contatti diretti con il conduttore. Questi strumenti consentono di inviare segnalazioni o richieste di approfondimento in modo semplice e diretto. La trasmissione di approfondimento viene trasmessa su Rai 2.

Per segnalare casi di cronaca o interagire con il programma di approfondimento Rai 2 condotto da Milo Infante, i telespettatori hanno a disposizione diversi canali ufficiali, tra cui un numero verde gratuito, form dedicati sul web e contatti diretti per il conduttore. Il format, che dal 26 ottobre 2020 analizza i principali episodi di nera in Italia con il supporto di esperti del settore, ha consolidato la sua presenza nel palinsesto televisivo anche grazie alla versione serale lanciata il 12 giugno 2025. Le modalità per inviare segnalazioni alla redazione. Chiunque desideri sottoporre un caso alla squadra editoriale che lavora dietro le quinte della trasmissione può utilizzare strumenti digitali e telefonici strutturati per garantire ricezione e gestione delle informazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cronaca nera: come inviare segnalazioni e parlare con Milo Infante

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