Milo Infante ha deciso di passare alle vie legali contro Roberta Bruzzone, coinvolta nello scontro tra i due. La disputa, nata dietro le quinte di un programma televisivo, si è intensificata, portando Infante a intraprendere azioni formali. Al momento non sono stati specificati i dettagli delle accuse o delle conseguenze legali per Bruzzone. La vicenda continua a suscitare attenzione, mentre le parti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Le tensioni nate dietro le quinte di Ore 14 sembrano essersi trasformate in uno scontro sempre più acceso. Quella che per anni è stata una collaborazione consolidata tra uno dei volti più noti dell’approfondimento televisivo e una delle criminologhe più presenti sul piccolo schermo si è progressivamente incrinata fino a sfociare in accuse reciproche, frecciate pubbliche e possibili conseguenze professionali. Al centro della vicenda ci sono decisioni che potrebbero avere ripercussioni importanti sul futuro televisivo di uno dei protagonisti di questa querelle. Milo Infante contro Roberta Bruzzone: ecco cosa ha deciso di fare. La frattura tra i due affonderebbe le sue radici nello scorso novembre, quando Roberta Bruzzone lasciò in diretta il programma Ore 14 dopo un acceso confronto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Esplode la guerra tra Milo Infante e Roberta Bruzzone: lui fa sul serio e passa alle maniere forti, cosa rischia lei?

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