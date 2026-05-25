Il GP del Canada vinto da Kimi Antonelli ha raccolto oltre 1,1 milioni di spettatori su Sky Sport, con un forte seguito anche su TV8. La gara ha attirato un vasto pubblico, confermando l'interesse per la Formula 1 in Italia. Antonelli ha battuto Hamilton durante la corsa, contribuendo a un risultato di ascolto record per l’evento. La copertura televisiva ha registrato numeri elevati, evidenziando l’attenzione verso questa competizione.

Grande ascolto per il GP del Canada vinto da Kimi Antonelli: su Sky Sport oltre 1,1 milioni di spettatori e forte seguito anche su TV8. Grandi ascolti ieri su Sky per la Formula 1. Il GP del Canada vinto dal leader mondiale Kimi Antonelli (Mercedes) su Lewis Hamilton (Ferrari) – in diretta dalle 22 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno – - con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero - ha totalizzato 1 milione e 119 mila spettatori medi in total audience*, con 2 milioni e 22 mila contatti unici** e il 7% di share tv*. Grande seguito anche per gli studi post gara, che su Sky hanno raggiunto 385 mila spettatori medi* e il 4% di share tv*, mentre la differita in chiaro della gara su TV8, in onda alle 23. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - F1, Antonelli batte Hamilton nel GP Canada: Sky supera 1,1 milioni di spettatori

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