Bonus affitti arriva la proroga | a Palermo più tempo per presentare la domanda

Notizia in breve

È stata annunciata una proroga di una settimana per la presentazione delle domande relative al bonus affitti a Palermo. L’assessore alle Attività sociali ha deciso di estendere i tempi dopo aver ricevuto diverse richieste, inclusa una comunicazione ufficiale di un membro della commissione consiliare. La nuova scadenza permette agli interessati di compilare e consegnare i documenti con più margine di tempo.