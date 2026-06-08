Bonus affitti arriva la proroga | a Palermo più tempo per presentare la domanda
È stata annunciata una proroga di una settimana per la presentazione delle domande relative al bonus affitti a Palermo. L’assessore alle Attività sociali ha deciso di estendere i tempi dopo aver ricevuto diverse richieste, inclusa una comunicazione ufficiale di un membro della commissione consiliare. La nuova scadenza permette agli interessati di compilare e consegnare i documenti con più margine di tempo.
Dopo le richieste arriva la proroga di una settimana. L’assessore alle Attività sociali, Mimma Calabrò, accogliendo le numerose sollecitazioni pervenute, tra cui quella formalizzata dal presidente della quarta commissione consiliare Salvatore Imperiale, ha disposto uno slittamento dei termini per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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?? votano i partiti populisti. Cioè quelli che promettono di aumentare i salari e far diminuire i prezzi e gli affitti (e magari abolire la Fornero) per decreto. In realtà, l'unica cosa che fanno i populisti è regalare bonus (RDC, 110% etc.) fatti con debito pubblic x.com
SCADENZA BONUS AFFITTI - Vi ricordiamo che la domanda potrà essere presentata entro le 23.59 del 9 giugno. facebook
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