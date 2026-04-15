Al via il Bonus nuovi nati 2026 | come presentare la domanda

L’INPS ha annunciato l’apertura del servizio per presentare le domande del Bonus nuovi nati 2026, tramite il messaggio pubblicato il 14 aprile 2026, numero 1268. La procedura permette ai genitori di richiedere il bonus, che sarà disponibile a partire da questa data. La comunicazione riguarda le modalità e i requisiti necessari per inoltrare le richieste, senza indicare ancora dettagli su eventuali scadenze o importi.

Con la pubblicazione del messaggio 14 aprile 2026, n. 1268, l’INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2026. Parliamo del contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, già proposto anche lo scorso anno. Per accedervi occorre avere un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per cui il Bonus è richiesto, neutralizzato dagli importi dell’Assegno unico e universale, non superiore ai 40 mila euro. Servizi e diritti Assegno unico aprile 2026: quando verrà pagato e perché è importante avere un Isee aggiornato L'INPS ha comunicato le date per ricevere il pagamento dell'Assegno destinato alle famiglie con figli.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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BONUS NUOVI NATI 2026 da 1000€ : Al via le domande! Attenzione a ISEE e Scadenze

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