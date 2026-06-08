Bonus affitti scadono i termini per presentare la domanda | chiesta una proroga
Domani, 9 giugno, scadono i termini per la presentazione delle domande relative al bonus affitti. Una richiesta di proroga è stata avanzata da un rappresentante della commissione consiliare.
Scadono domani, 9 giugno, i termini per la presentazione della domanda per il bonus affitto. Una scadenza che secondo Salvatore Imperiale, presidente della quarta commissione consiliare, andrebbe rinviata. "Ho formalmente trasmesso all'assessore alle Attività sociali, Mimma Calabrò e alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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SCADENZA BONUS AFFITTI - Vi ricordiamo che la domanda potrà essere presentata entro le 23.59 del 9 giugno. facebook