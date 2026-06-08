Bolzano musica e wellness | debutta il Roof Party in terrazza

Notizia in breve

A Bolzano debutta il Roof Party in terrazza, evento che combina musica e wellness. I biglietti si possono acquistare online, mentre i posti disponibili sono limitati. La serata si svolge su una terrazza panoramica, offrendo musica dal vivo e attività di relax. La partnership tra i locali locali e gli organizzatori mira a creare un nuovo punto di incontro in città. Non sono ancora state annunciate date o dettagli sul programma specifico.