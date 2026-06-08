Bolzano musica e wellness | debutta il Roof Party in terrazza
A Bolzano debutta il Roof Party in terrazza, evento che combina musica e wellness. I biglietti si possono acquistare online, mentre i posti disponibili sono limitati. La serata si svolge su una terrazza panoramica, offrendo musica dal vivo e attività di relax. La partnership tra i locali locali e gli organizzatori mira a creare un nuovo punto di incontro in città. Non sono ancora state annunciate date o dettagli sul programma specifico.
Come cambierà la socialità a Bolzano grazie a questa nuova partnership?. Dove si possono acquistare i biglietti prima che finiscano i posti?. Perché l'evento unisce il fitness alla musica in una sola serata?. Quali sono i dettagli per assicurarsi l'ingresso alla terrazza del Club85?.? In Breve Sabato 13 giugno ore 20.30 presso via Marie Curie 11. Posti limitati con prevendita disponibile presso la struttura Green Energym. Partnership strategica tra Green Energym e Club85 per aggregazione urbana. Modello di benessere collettivo tramite musica e socialità estiva. Green Energym e Club85 lanciano il primo Roof Party sulla terrazza di Bolzano sabato 13 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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