Alla Terrazza Martini il party Mi garba

Sabato 25 aprile, alla Terrazza Martini, si terrà il party intitolato “Mi garba”. L’evento inizierà alle 20:30 con una cena accompagnata da canto e ballo, con un buffet servito. Il prezzo per partecipare è di 25 euro a persona. L’ingresso include il servizio di buffet e l’animazione musicale prevista per la serata.

Sabato 25 aprile torna alla Terrazza Martini il party “Mi garba”. Dalle 20:30 cena in canto e ballo con buffet servito al costo di 25 euro a persona. Musica selezionata da Dj Sacchi e Simone P con Lume Voice Showman. Info e prenotazioni 347 2659882.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alla Terrazza Martini il party "Come Back" Leggi anche: Party "Come back" alla Terrazza Martini Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Alla Terrazza Martini il party Come Back; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Pininfarina fra i protagonisti della Milano Design Week; Motori e Design: le automobili protagoniste del Salone del Mobile di Milano 2026. MARTINI #PLAYWITHTIME IL SUMMER TOUR ALLA RICERCA DELL’APERITIVO PERFETTO!Da qui si si è sviluppato anche il MARTINI #PlayWithTime Tour; un tour alla ricerca dell’ingrediente perfetto per l’Aperitivo MARTINI, affidata a quattro giovani blogger che vivranno questo percorso ... 105.net Martini: The Desire of ExcellenceÈ l’italianità il concept alla base dei nuovi progetti di Martini. In occasione di Expo 2015, il celebre brand Made in Italy ha dato vita alla Terrazza Martini by Pininfarina, una location di 400 ... vogue.it Il successo delle terrazze + il successo dei listening bar: la nuova Terrazza Martini. Ora su https://www.milanocittastato.it/news/la-trasformazione-della-terrazza-aperol-il-primo-listening-bar-con-vista-sul-duomo/ - facebook.com facebook