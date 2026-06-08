Bollette più leggere | l’Unione Europea studia nuove misure per ridurre i costi dell’energia

L’Unione Europea sta valutando nuove misure per ridurre i costi dell’energia, con un focus sull’elettricità rispetto al gas. Sono in programma interventi destinati a contenere le spese di famiglie e imprese. La strategia si concentra su politiche per abbassare i costi energetici, anche attraverso modifiche nelle tariffe e nei regolamenti. La proposta è in fase di discussione e potrebbe essere adottata nei prossimi mesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Elettricità favorita rispetto al gas nella nuova strategia Ue. L’Unione Europea si prepara a introdurre una serie di interventi destinati a contenere il costo delle bollette energetiche per famiglie e imprese. Tra le principali novità contenute nella bozza di regolamento elaborata dalla Commissione europea figura la richiesta agli Stati membri di applicare una tassazione più vantaggiosa all’elettricità rispetto al gas naturale. Il provvedimento, atteso per la metà di luglio e inserito nel piano Accelerate EU presentato nei mesi scorsi, mira a incentivare la transizione energetica e a rendere più conveniente l’utilizzo dell’energia elettrica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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