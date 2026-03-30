Secondo Confcommercio, le bollette di energia elettrica e gas delle imprese italiane del settore terziario sono aumentate dell’8,5% a marzo. Le tensioni legate al conflitto in Iran sono indicate come causa di tali aumenti, che hanno provocato nuovi shock sui mercati energetici internazionali. La confederazione ha richiesto misure d’urgenza per fronteggiare questa situazione.

Confcommercio “sottolinea l’urgenza di misure per contenere la volatilità dei prezzi e ridurre i costi per le imprese, soprattutto per le micro e piccole attività" “Le tensioni legate al conflitto in Iran stanno causando nuovi shock sui mercati energetici internazionali, con effetti diretti sulle bollette di elettricità e gas delle imprese italiane del terziario. L’impatto dipenderà dall’evoluzione della crisi. Secondo un’analisi di Confcommercio e Cer – Centro Europa Ricerche - rileva il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani - in uno scenario di base in cui i prezzi restano stabili ai livelli dei primi giorni dopo lo scoppio del conflitto, a marzo 2026 le bollette elettriche potrebbero aumentare dell’8,5%, passando da 20. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Confcommercio: "Energia elettrica, bollette più care a marzo dell'8,5%. Servono misure d'urgenza"

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