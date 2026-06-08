Bolidi in notturna | Faenza ospita la ‘Night Race’ del Campionato italiano di motocross
A Faenza si svolge la ‘Night Race’ del Campionato italiano di motocross, con le luci artificiali che illuminano la pista durante la notte. I migliori piloti italiani si sfidano su tracciati che presentano salite, discese e curve strette, mentre il pubblico assiste da vicino all’azione veloce e rumorosa delle moto. L’evento si inserisce tra i quattro principali appuntamenti della stagione nazionale.
I campioni del motocross italiano si danno appuntamento a Faenza per una notte di pura adrenalina. Si tratta di uno dei quattro appuntamenti di punta del motociclismo italiano che porteranno sul territorio alcune delle gare più attese della stagione sportiva. Si rafforza l’alleanza tra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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