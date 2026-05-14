Zanica ospita il primo Campionato Italiano di Puzzle 2026

Il prossimo 16 e 17 maggio Zanica ospiterà il primo Campionato Italiano di Puzzle 2026, evento che trasformerà questa attività, solitamente praticata tra le mura domestiche, in una vera e propria competizione pubblica. L’iniziativa si svolgerà in due giornate, coinvolgendo appassionati provenienti da diverse parti del paese. La manifestazione mira a portare il puzzle fuori dai contesti tradizionali, offrendo uno spazio dedicato alla sfida e alla dimostrazione di abilità.

Zanica. Il prossimo 16 e 17 maggio, il puzzle uscirà definitivamente dai salotti di casa per trasformarsi in puro spettacolo e competizione. La sala multifunzionale di Zanica si prepara infatti a ospitare due imperdibili giornate di campionato, un evento che vedrà sfidarsi ben 220 partecipanti provenienti da tutta Europa. Sarà un’occasione di altissimo livello, impreziosita dalla partecipazione esclusiva di veri fuoriclasse del settore, come la campionessa irlandese Emma Quirk e il campione spagnolo Alejandro Clemente Leon. L’appuntamento è pensato non solo per chi gareggia, ma anche per i curiosi e gli appassionati: l’ingresso per il pubblico è infatti completamente libero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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