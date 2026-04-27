Marina di Ravenna ospita la finale del Campionato italiano assoluto di pesca sportiva d’altura

Da domenica 30 aprile a mercoledì 3 maggio, Marina di Ravenna accoglierà la finale del 41esimo Campionato Italiano assoluto di pesca sportiva d’altura, dedicato alla disciplina del drifting. L’evento riunirà numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni, con competizioni previste lungo le acque della zona. La manifestazione si svolgerà in un’area attrezzata con strutture dedicate, coinvolgendo equipaggi che si sfideranno in diverse sessioni di pesca.

Sarà Ravenna a ospitare, dal 30 aprile al 3 maggio, il 41esimo Campionato Italiano assoluto di pesca sportiva d’altura – specialità drifting. La manifestazione, organizzata dal Ravenna Fishing Club con il patrocinio del Comune, decreterà l’equipaggio che rappresenterà l’Italia ai prossimi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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