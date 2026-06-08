Le coppie numero uno del circuito, Coello-Tapia e Brea-Triay, hanno vinto la tappa romana del Major Premier Padel. Entrambe hanno conquistato il titolo, riconquistandolo dopo le precedenti competizioni. La finale ha visto protagonisti questi due team, che hanno superato gli avversari nelle rispettive partite decisive. La vittoria a Roma rappresenta un risultato importante per le coppie di vertice del circuito internazionale.

Cosa: Vittoria delle coppie Coello-Tapia e Brea-Triay, che riconquistano il titolo della tappa romana del circuito internazionale.. Dove e Quando: Roma, splendida cornice del Foro Italico, giugno 2026.. Perché: Per rivivere le emozioni di una settimana sportiva storica, caratterizzata da record di pubblico, match interminabili e conferme dei massimi campioni mondiali.. Roma si conferma ancora una volta la capitale indiscussa del padel internazionale. La splendida cornice del Foro Italico ha accolto, in una settimana densa di pura adrenalina sportiva, il BNL Italy Major Premier Padel, regalando agli oltre novemila spettatori presenti un’edizione destinata a rimanere scolpita negli annali di questa disciplina. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - BNL Italy Major Premier Padel: trionfano i numeri 1

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Best points from the Italy Major 2025 Premier Padel

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