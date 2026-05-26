Dal 31 maggio al 7 giugno, al Foro Italico di Roma si svolgerà la quinta edizione del BNL Italy Major Premier Padel, con 240 atleti e oltre cento partite. Il torneo vedrà in campo sia uomini che donne, partecipanti ai più alti livelli del circuito internazionale.

Il BNL Italy Major Premier Padel torna al Foro Italico di Roma per la quinta edizione consecutiva. In campo 240 atleti e oltre cento match tra i migliori giocatori del circuito internazionale, con il format combined che vedrà uomini e donne protagonisti nello stesso torneo. Roma si prepara a vivere un’altra settimana di grande padel con il BNL Italy Major Premier Padel, in programma dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico. La Capitale ospiterà ancora una volta uno dei quattro Major del calendario internazionale insieme a Parigi, Acapulco e Kuwait City, confermandosi uno dei punti di riferimento mondiali della disciplina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Italy Major Premier Padel, Roma pronta ad accogliere i big mondiali dal 31 maggio al 7 giugno

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