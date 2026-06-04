Un derby tutto italiano nei quarti di finale del BNL Italy Major Premier Padel femminile. Si tratta di un incontro inedito e storico, tra due squadre italiane. La partita si svolgerà nel torneo che si sta disputando in Italia, con le due squadre che si sfideranno per accedere alle semifinali. Non sono stati comunicati orari o dettagli specifici sulla data dell’incontro.

Cosa: Un inedito e storico scontro diretto tutto italiano nei quarti di finale del torneo femminile del BNL Italy Major Premier Padel.. Dove e Quando: Presso il complesso sportivo del Foro Italico a Roma, con le sessioni di punta programmate per le giornate di gara in corso.. Perché: Per la prima volta in assoluto nella storia della competizione, una giocatrice italiana ha la garanzia matematica di accedere alle semifinali di un torneo di categoria Major.. L’atmosfera vibrante e inconfondibile della capitale italiana fa da cornice a un evento che è già destinato a riscrivere gli annali dello sport nazionale. Il Foro Italico, da sempre tempio... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - BNL Italy Major Padel: derby per la storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carolina Orsi Trionfa al BNL Italy MajorUna coppia italo-spagnola composta da Carolina Orsi e Patricia Llaguno ha vinto il BNL Italy Major al debutto.

Trionfo al BNL Italy Major: Abbate e Montiel avanzano a RomaAbbate e Montiel hanno vinto il loro primo match in un Major, avanzando al secondo turno del BNL Italy Major a Roma.

Temi più discussi: Presentato il BNL Italy Major Premier Padel. Al Foro Italico, dal 31 maggio al 7 giugno, ritorna lo spettacolo dei top player mondiali; BNL Italy Major Premier Padel, i tabelloni del Foro Italico; BNL Italy Major Premier Padel da lunedì su SuperTennis: il programma; Dopo gli Internazionali al Foro Italico arriva il torneo mondiale di padel.

Entra nel vivo il BNL Italy Major Premier Padel: ecco in campo i primi big, ma c'è tanta attesa soprattutto per la sfida italiana. #PremierPadel #BNLItalyMajor x.com

BNL Italy Major Premier Padel, Luigi Carraro e Paquito Navarro ricevuti da Papa Leone XIVIl Presidente della FIP ha consegnato a Papa Leone XIV la racchetta ufficiale dell’Italy Major 2026, simbolo dei valori di amicizia, rispetto e fraternità che sono al centro di questo sport e della su ... corrieredellosport.it

BNL Italy Major Premier Padel, Carolina Orsi vince al debutto: Importante rompere il ghiaccio, sono orgogliosaL’ha aspettata, l’ha cercata, l’ha ritrovata. Carolina Orsi è tornata al successo nel BNL Italy Major di casa, nella sua Roma, cancellando in 62 minuti le delusioni delle scorse due edizioni. Forse ba ... msn.com