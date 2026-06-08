Come può un aperitivo trasformarsi in un tributo musicale collettivo?. Chi sono i musicisti che parteciperanno alla jam session aperta?. Quali brani dei Blues Brothers e di Elvis Presley suoneranno?. Cosa accadrà dopo il concerto principale della Esino River Band?.? In Breve Aperitivo dalle 18 con porchetta, mortadella e ciauscolo presso lo chalet sBARello.. Esino River Band suona brani di Elvis Presley e Blues Brothers dalle ore 21.. Jam session aperta a tutti i musicisti dopo il set principale della band.. Prossimi appuntamenti musicali fissati per il 20 e il 27 giugno.. Musica e memoria allo sBARello di Jesi: domani la Esino River Band per ricordare Frankina e Melè. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blues e Rock a Jesi: la Esino River Band suona in memoria dei genitori

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