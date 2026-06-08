Allo ' Sbarello' di Jesi il live della Esino River Band per il ' Remember Frankina e Melè' con una jam session aperta a tutti

Domani sera allo chalet 'Sbarello' di Jesi si terrà un evento musicale dedicato ai ricordi di Frankina e Melè, con la Esino River Band che si esibirà dal vivo. La serata prevede anche una jam session aperta a tutti i partecipanti. L’evento si svolge nei giardini pubblici di Jesi e coinvolge il pubblico attraverso musica dal vivo e momenti di interazione.

JESI - Musica, coinvolgimento e ricordi. Gli ingredienti della serata di domani allo chalet lo sBARello dei giardini pubblici di Jesi: “Remember Frankina e Melè”. Ospite del secondo appuntamento di giugno del cartellone Jesi Music Festival è la Esino River Band. In programma anche una Jam Session. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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