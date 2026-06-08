Il 3 luglio, al Lazzaretto di Cagliari, si terrà il concerto di Vibes in Black, artista che ha vinto tre premi Grammy. L'evento combina musica blues, hip hop e street art, creando un’esperienza artistica multidisciplinare. Vibes in Black è noto per la sua capacità di mescolare generi diversi, portando sul palco un repertorio che unisce influenze tradizionali e contemporanee. La serata si inserisce in una serie di iniziative culturali promosse nella zona.

Chi è l'artista triplice vincitore dei Grammy che arriva a Cagliari?. Come si intrecciano blues, hip hop e street art in un unico evento?. Cosa vedremo nelle mostre fotografiche dedicate all'arte urbana dagli anni '60?. Perché la musica di Fantastic Negrito viene definita un'estetica punk?.? In Breve Evento organizzato da Day sotto la direzione artistica di Davide Catinari. Programma include sessioni di live painting e mostre fotografiche dagli anni 60. L'artista vanta già tre premi Grammy Award nel suo percorso musicale. Percorso culturale unisce musica, street art e storia sociale afroamericana. Fantastic Negrito porterà il suo blues al Lazzaretto di Cagliari il 3 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blues ai Grammy: Vibes in Black accende il Lazzaretto il 3 luglio

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