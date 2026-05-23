Il 22 maggio 2026, Sunderland e Chelsea si sono affrontate allo Stadium of Light in una partita decisiva per la qualificazione europea. Entrambe le squadre hanno schierato le proprie formazioni, con statistiche e anteprime che mostrano l’attenzione di entrambe nel tentativo di conquistare i tre punti. La partita si è giocata in un clima di grande tensione, con le due squadre che si sono sfidate per ottenere un risultato utile.

2026-05-22 23:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Sunderland e Chelsea si incontrano allo Stadium of Light con entrambe le squadre che cercano di assicurarsi un posto nel calcio europeo per la prossima stagione. Dopo aver superato il Tottenham per 2-1 martedì, il Chelsea si dirige al Wearside in ottava posizione nella classifica della Premier League ed è pronto a garantire che Xabi Alonso erediterà una squadra in una competizione europea. L’ottavo posto garantirebbe un posto nella Conference League, vinta dal Chelsea la scorsa stagione, mentre il settimo sarebbe sufficiente per l’Europa League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Sunderland-Chelsea: formazioni, statistiche e anteprime mentre Black Cats e Blues combattono per l’Europa

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