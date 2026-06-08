Bloomberg Media e Cision hanno annunciato una collaborazione per integrare i contenuti giornalistici di Bloomberg nei sistemi di CisionOne. La partnership permette di accedere ai contenuti completi di Bloomberg direttamente all’interno della piattaforma di Cision, facilitando l’uso delle notizie nelle attività di comunicazione. Nessuna modifica ai contenuti originali, che rimangono accessibili integralmente tramite questa integrazione. La collaborazione mira a migliorare la distribuzione e l’utilizzo delle notizie nei processi di comunicazione aziendale.

- La partnership amplia l'accesso ai contenuti integrali di Bloomberg direttamente da CisionOne. NEW YORK, 8 giugno 2026 PRNewswire -- Bloomberg Media ha annunciato oggi una nuova partnership con Cision, leader mondiale nel settore dell'analisi dei consumatori e dei media, per ampliare l'accesso ai contenuti giornalistici premium in versione integrale di Bloomberg direttamente da CisionOne, la piattaforma di media intelligence di Cision. Grazie a questa integrazione, gli abbonati idonei del Gruppo Bloomberg.com potranno visualizzare, monitorare e interagire con i contenuti di Bloomberg, utilizzando gli strumenti della piattaforma che già impiegano per seguire le notizie, analizzare la copertura mediatica e definire le strategie di comunicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bloomberg Media collabora con Cision per integrare i propri contenuti giornalistici nei flussi di lavoro delle comunicazioni

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