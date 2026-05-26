Petitti | Lavoro e formazione per integrare chi vive nei Cras

Un nuovo modello combina accoglienza, formazione e lavoro per persone che vivono nei Centri di Raccolta e Assistenza Sociale (Cras). La proposta mira a integrare chi si trova in queste strutture attraverso percorsi di inserimento lavorativo e formazione professionale. L'obiettivo è offrire una risposta concreta alle esigenze di questa popolazione, coinvolgendo il territorio riminese in un progetto che unisce supporto sociale e opportunità di occupazione.

Un modello che mette insieme accoglienza, formazione e lavoro come possibile risposta concreta anche per il territorio riminese. È questo il tema affrontato da Emma Petitti nel corso della giornata di studio e confronto organizzata dal Partito Democratico a Bologna e dedicata al tema della sicurezza. Un appuntamento voluto dall’europarlamentare Stefano Bonaccini, presidente del Pd, e dal segretario regionale Luigi Tosiani, alla presenza, tra gli altri, di Franco Gabrielli, Matteo Lepore e Matteo Mauri. Al centro dell’intervento della vicesegretaria regionale dem con delega allo sviluppo economico, la situazione della provincia di Rimini, dove oggi sono oltre mille le persone ospitate nei Cas, i Centri di accoglienza straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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