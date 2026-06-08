Bloccati dopo la scalata a 2.200 metri | nei guai due giovani rocciatori

Da udinetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani rocciatori sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio dopo aver completato una salita sulla Cresta di Enghe a circa 2.200 metri. Durante la discesa, sono rimasti bloccati e hanno richiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che li hanno recuperati senza riportare ferite. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare le circostanze dell’incidente. I due ragazzi, entrambi di circa vent’anni, sono stati portati a valle in sicurezza.

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Avevano completato la salita, ma il problema è arrivato al momento di scendere. Due giovani rocciatori carnici, entrambi di circa vent’anni, sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio sulla Cresta di Enghe, a circa 2.200 metri di quota, dopo essersi trovati in difficoltà nella zona del Torrione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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