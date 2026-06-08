Bloccati dopo la scalata a 2.200 metri | nei guai due giovani rocciatori

Notizia in breve

Due giovani rocciatori sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio dopo aver completato una salita sulla Cresta di Enghe a circa 2.200 metri. Durante la discesa, sono rimasti bloccati e hanno richiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che li hanno recuperati senza riportare ferite. Le autorità hanno avviato un’indagine per verificare le circostanze dell’incidente. I due ragazzi, entrambi di circa vent’anni, sono stati portati a valle in sicurezza.