Occupano edificio e rubano corrente | nei guai due giovani

Due giovani sono stati segnalati per aver occupato un edificio nel comune di Coreglia Antelminelli e aver manomesso il contatore elettrico per alimentare alcuni piccoli elettrodomestici. Gli interventi sono stati effettuati dagli agenti di polizia locale, che hanno riscontrato l’intrusione e i danni al sistema di fornitura energetica. Nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

Lucca, 18 aprile 2026 - Sono entrati abusivamente in un edificio nel comune di Coreglia Antelminelli e, per alimentare piccoli elettrodomestici, hanno manomesso il contatore elettrico. Protagonisti della vicenda una ragazza italiana e un ragazzo marocchino, entrambi residenti in provincia di Torino. A far scattare l’intervento è stata la segnalazione del proprietario dell’immobile. Sul posto sono arrivati in tempi rapidi i Carabinieri delle stazioni di Coreglia Antelminelli e Fornaci di Barga, che hanno ricostruito quanto accaduto. Per i due giovani è scattato l’allontanamento immediato dall’edificio occupat o. Non solo: adesso dovranno rispondere alla Procura della Repubblica di Lucca dei reati di invasione di edifici e furto di energia elettrica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occupano edificio e rubano corrente: nei guai due giovani Notizie correlate Leggi anche: Spaccio di droga ad Aviano: arrestato un 22enne, nei guai altri due giovani Maxi furto di merendine. Inseguiti da un carabiniere. Due giovani finiscono nei guaiDue giovani maceratesi nei guai: hanno fatto una maxi scorta di dolci e merendine da un supermercato senza passare alla cassa.