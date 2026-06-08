Nel corso del fine settimana, i Carabinieri hanno eseguito controlli straordinari a Benevento, concentrandosi su sostanze stupefacenti, parcheggiatori abusivi e infrazioni al codice della strada. Durante le operazioni sono state identificate persone coinvolte nel traffico di droga e sono state elevate sanzioni per violazioni del codice della strada. Sono state presentate anche denunce per attività di parcheggiatori non autorizzati. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sequestri o arresti specifici.

Benevento, controlli straordinari nel weekend: Carabinieri contro droga, parcheggiatori abusivi e violazioni stradali. Benevento, controlli straordinari tra movida e territorio. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati nel corso dell’ultimo fine settimana in un’operazione di controllo straordinario del territorio. I militari hanno concentrato l’attenzione sulle aree più frequentate del capoluogo e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di contrastare spaccio di droga, illegalità diffusa e comportamenti pericolosi alla guida. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Blitz nel weekend a Benevento: droga, sanzioni e denunce

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