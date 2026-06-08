Blitz nel weekend a Benevento | droga sanzioni e denunce
Nel corso del fine settimana, i Carabinieri hanno eseguito controlli straordinari a Benevento, concentrandosi su sostanze stupefacenti, parcheggiatori abusivi e infrazioni al codice della strada. Durante le operazioni sono state identificate persone coinvolte nel traffico di droga e sono state elevate sanzioni per violazioni del codice della strada. Sono state presentate anche denunce per attività di parcheggiatori non autorizzati. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sequestri o arresti specifici.
Benevento, controlli straordinari nel weekend: Carabinieri contro droga, parcheggiatori abusivi e violazioni stradali. Benevento, controlli straordinari tra movida e territorio. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati nel corso dell’ultimo fine settimana in un’operazione di controllo straordinario del territorio. I militari hanno concentrato l’attenzione sulle aree più frequentate del capoluogo e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di contrastare spaccio di droga, illegalità diffusa e comportamenti pericolosi alla guida. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie e thread social correlati
Pozzuoli e Quarto, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce, droga e sanzioni stradaliNel fine settimana, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle zone di Pozzuoli e Quarto, concentrandosi sulla movida, l’uso di droga e le...
Colleferro | Artena | Valmontone. Blitz dei Carabinieri con l’ausilio di un elicottero. L’operazione ha portato a un arresto, 4 denunce, 5 segnalazioni per droga e 28mila euro di sanzioniNelle ultime due giornate, i Carabinieri hanno condotto un’operazione nelle zone di Colleferro, Artena e Valmontone, impiegando anche un elicottero.
Argomenti più discussi: Operazione alto impatto della Polizia: 1.335 arresti in tutta Italia; Nuovo blitz del maltempo e poi torna il sole, le previsioni meteo nei prossimi giorni in Emilia Romagna; Movida sicura a Catania: maxi blitz interforze nel centro storico: raffica di multe; Blitz notturno sul lungomare Sud: forze dell’ordine in azione.
GARA-2 VA ALL'AVIGLIANA: CIEMME FRENATA DA CUETO PEREz AVIGLIANA – Domenica 31 maggio 2026. Non c’è spazio per la seconda magia consecutiva nel weekend piemontese della Ciemme Oltretorrente. Dopo il clamoroso blitz firmato dal bunt di facebook
Arena Master nel 2026 reddit
Blitz contro le baby gang a Riccione. Raffica di controlli e denuncePattuglioni di carabinieri e vigili in centro e al Marano per fermare bande di giovani nordafricani ... msn.com