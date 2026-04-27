Nel fine settimana, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nelle zone di Pozzuoli e Quarto, concentrandosi sulla movida, l’uso di droga e le violazioni del Codice della Strada. Durante le operazioni, sono state elevate sanzioni e sono stati denunciati alcuni soggetti. Sono stati sequestrati quantitativi di sostanze stupefacenti e sono stati identificati diversi trasgressori. Le forze dell’ordine hanno proseguito con verifiche mirate per garantire maggiore sicurezza nel territorio.

Devianza giovanile e sicurezza: intensificati i controlli tra movida, droga e violazioni del Codice della Strada. Ancora una volta la devianza giovanile nella lente dei controlli da parte dei carabinieri durante il fine settimana a Pozzuoli e a Quarto. Siamo a Pozzuoli e i militari della locale stazione hanno denunciato un 17enne incensurato del posto. Durante la serata di movida il giovane aveva litigato con un coetaneo a corso Garibaldi. Uno sguardo di troppo e dal sottosella del 17enne sbuca un bastone telescopico. Avviene l’aggressione e la fuga. Per la vittima lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. I carabinieri della stazione di Pozzuoli intervengono e ricostruiscono la vicenda, analizzano le immagini dei sistemi di video sorveglianza del Comune e individuano il responsabile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli e Quarto, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce, droga e sanzioni stradali

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