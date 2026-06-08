Blitz in un appartamento | beccato mentre spacciava in cucina

Un 26enne agli arresti domiciliari è stato sorpreso mentre spacciava droga in cucina durante un blitz dei carabinieri a Napoli Marianella. I militari sono entrati nell’appartamento e lo hanno arrestato.

I carabinieri di Napoli Marianella hanno arrestato per spaccio di droga un 26enne del posto. I militari sono entrati nell’abitazione dell’uomo dove sta scontando gli arresti domiciliari. Nella cucina il 26enne era in compagnia di un altro ragazzo, poi rivelatosi cliente, mentre preparava diverse. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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