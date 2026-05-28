Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio in un appartamento di via Rinaldo Piaggio a Pontedera. Il fuoco è partito dalla cucina, causando un’intensa fuoriuscita di fumo nell’edificio. Non sono stati segnalati feriti, ma è stata necessaria l’evacuazione dell’immobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

PONTEDERA – Pomeriggio di paura e fumo nel cuore di Pontedera, dove un violento incendio si è sviluppato ieri (27 maggio) all’interno di un appartamento situato in via Rinaldo Piaggio. Per domare il rogo ed evitare conseguenze ben più gravi alla struttura è stato necessario il massiccio intervento dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato precisamente alle 15, mobilitando d’urgenza due squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono sprigionate all’interno della cucina di un’abitazione posta al primo piano di un edificio condominiale. Nel giro di pochi minuti, l’intero appartamento è stato invaso da una densa e irrespirabile coltre di fumo nero che ha iniziato a uscire dalle finestre, allarmando i vicini e i passanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Paura per l’incendio partito dalla cucina in un appartamento di Pontedera

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