Incendio in appartamento 79enne trovato morto in cucina

Un incendio scoppiato in un appartamento ha portato alla scoperta del corpo senza vita di un uomo di 79 anni. La tragedia si è consumata in un'abitazione situata in via Giacomo Leopardi a Gragnano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vittima è stata trovata nella cucina dell’appartamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 79 anni, F.I. le sue iniziali, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi 1 a Gragnano. La tragica scoperta è avvenuta all’interno dell’appartamento, dove il corpo della vittima giaceva riverso su alcune sedie della cucina, avvolta dalle fiamme al momento dell’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile proprio all’incendio divampato nell’abitazione. Restano tuttavia ancora da chiarire le cause del rogo, attualmente al vaglio degli investigatori. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in appartamento, 79enne trovato morto in cucina Notizie correlate Leggi anche: Incendio in appartamento, 79enne trovato morto in casa Leggi anche: **Napoli: incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa** Altri aggiornamenti **Napoli: incendio in un appartamento, 79enne trovato morto in casa**Napoli , 28 apr. - (Adnkronos) - Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Il corpo era ... iltempo.it Tragedia a Gragnano: 79enne trovato morto in casa dopo incendioUn uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi nella città di Gragnano. ilgiornalelocale.it