Incendio in appartamento 79enne trovato morto in cucina

Da anteprima24.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio scoppiato in un appartamento ha portato alla scoperta del corpo senza vita di un uomo di 79 anni. La tragedia si è consumata in un'abitazione situata in via Giacomo Leopardi a Gragnano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La vittima è stata trovata nella cucina dell’appartamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 79 anni, F.I. le sue iniziali, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi 1 a Gragnano. La tragica scoperta è avvenuta all’interno dell’appartamento, dove il corpo della vittima giaceva riverso su alcune sedie della cucina, avvolta dalle fiamme al momento dell’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile proprio all’incendio divampato nell’abitazione. Restano tuttavia ancora da chiarire le cause del rogo, attualmente al vaglio degli investigatori. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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