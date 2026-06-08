Blitz a Torino San Paolo | un latitante tra 360 identificati locali sanzionati per oltre 32mila euro lavoro nero e slot irregolari
Nel quartiere San Paolo di Torino, un blitz ha portato all’identificazione di 360 persone e alla verifica di attività commerciali. Tra queste, sono stati sanzionati locali per oltre 32.000 euro a causa di irregolarità legate a lavoro nero e slot machine non a norma. Durante l’operazione, è stato anche individuato un latitante. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli mirati per contrastare il degrado urbano nella zona.
Quartiere San Paolo di Torino teatro, nei giorni scorsi, di un servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto del degrado urbano. Lo ha eseguito la polizia di Stato, coordinata dal commissariato di zona, nell’area pedonale di via Di Nanni, del Terminal Bus di corso Vittorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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