Blitz a Torino San Paolo | un latitante tra 360 identificati locali sanzionati per oltre 32mila euro lavoro nero e slot irregolari

Notizia in breve

Nel quartiere San Paolo di Torino, un blitz ha portato all’identificazione di 360 persone e alla verifica di attività commerciali. Tra queste, sono stati sanzionati locali per oltre 32.000 euro a causa di irregolarità legate a lavoro nero e slot machine non a norma. Durante l’operazione, è stato anche individuato un latitante. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli mirati per contrastare il degrado urbano nella zona.