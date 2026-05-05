Verona blitz a San Michele | droga e 32mila euro tra i nascondigli

Nella notte a Verona, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione in un edificio di San Michele, trovando droga e circa 32 mila euro nascosti tra i locali. Durante il blitz, è stato scoperto come alcuni nascondevano gli smartphone in modo da evitarne il tracciamento. Una ragazza presente ha tentato di distrarre i carabinieri, attirando la loro attenzione altrove mentre si verificavano le verifiche.

? Cosa scoprirai Come facevano a nascondere gli smartphone senza farsi rintracciare?. Cosa ha tentato di fare la ragazza per distrarre i carabinieri?. Come riuscivano a far arrivare la droga dentro il carcere?. Chi altro era coinvolto nel sistema di spaccio di San Michele?.? In Breve Sequestrati 3 kg di hashish, 477 grammi di cocaina e 13 smartphone schermati.. Recuperati 32mila euro in contanti e tre biciclette frutto di furti.. Il ventiseienne lanciava panetti di droga oltre le recinzioni del carcere di Montorio.. Operazione condotta dai Carabinieri nel quartiere San Michele Extra il 15 aprile.. I carabinieri di Verona hanno arrestato una coppia di cittadini marocchini nel quartiere San Michele Extra, scoprendo un sistema di spaccio che alimentava anche il carcere di Montorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, blitz a San Michele: droga e 32mila euro tra i nascondigli Notizie correlate Quel debito di cocaina da 32mila euro: sei persone a giudizio immediato per droga ed estorsioniTempo di lettura: 3 minutiUn’organizzazione dedita al traffico di cocaina tra Napoli e il Sannio finirà direttamente a processo. Fiere di San Martino e San Michele, al via il bando per la gestione: concessione da 680 mila euroAprirà tra qualche giorno sulla piattaforma Sater della Regione-Emilia Romagna il bando gara per l’affidamento in concessione del servizio di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mafia, blitz della Dia a San Severo: sequestrati beni e conti correnti; Musica troppo alta e senza autorizzazione: blitz della locale al capodanno bengalese; Traffico internazionale di droga con base operativa a Nola: 23 arresti; Blitz del Commissario Asp De Salazar all’Ospedale di Cetraro. A Ghilarza, si prepara ai festeggiamenti nel novenario di San Michele x.com Asd Virtus Cap San Michele avanti nei playoff con la match winner Matilde #Russo: "Felice di aver aiutato la squadra" #SerieBFemminile - facebook.com facebook