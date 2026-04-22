Lavoro nero blitz dei carabinieri | sospese due aziende multe oltre i 50mila euro

Durante un'operazione dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro sono state sospese due aziende e contestate multe superiori ai 50.000 euro. Sono stati individuati tre lavoratori impiegati senza regolare contratto. Le verifiche si sono concentrate sul rispetto delle norme in materia di lavoro e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L'attività si è svolta in diverse località della regione.

Tre lavoratori in nero, due aziende sospese, multe oltre i 50mila euro. Sono i risultati ottenuti dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (NIL) nel corso delle operazioni mirate al rispetto delle norme giuslavoristiche e delle disposizioni legate alla tutela della salute e della.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Lavoro nero e sicurezza, blitz dei carabinieri: sospese tre attività. Sanzioni per oltre 220 mila euroLavoro nero, sicurezza assente e locali in condizioni critiche: scatta il blitz dei carabinieri del Nil in provincia di Rimini. Lavoro nero e sicurezza: multe per 50mila euro a due autolavaggi, uno è stato chiusoControlli a tappeto nei car wash cittadini: scattano denunce, sanzioni pesanti e anche una sospensione dell’attività. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Blitz nella fabbrica di vestiti: 8 lavoratori in nero, 2 clandestini - BresciaToday; Lavoro nero, blitz nelle barberie. Giro di vite della Finanza a Rapallo; Lavori in nero, blitz della finanza nella ristorazione: scoperti 500 lavoratori irregolari; Blitz ad Aquino: pugno duro dei Carabinieri nei locali della movida. Due attività chiuse e multe per 29.000 euro. Cosenza: blitz contro il lavoro nero in ristoranti, edilizia, agricoltura e case di riposo. Multe e chiusureBlitz dell’Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri a Cosenza e provincia: scoperti lavoratori in nero in ristoranti, cantieri e aziende agricole, multe per oltre 146 mila euro ... quicosenza.it Lavoro nero e cantieri insicuri: maxi blitz dell'Ispettorato ad Agrigento e provinciaUna settimana di fuoco per il mercato del lavoro agrigentino, ma a finire sotto la lente non sono stati i fatturati, bensì le irregolarità. Il Contingente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ... lasicilia.it Verifiche nei settori commercio, ristorazione ed edilizia. Denunciati 14 imprenditori, scoperti sette casi di lavoro nero - facebook.com facebook Tolleranza zero su lavoro nero e insicurezza: l'Arma "sigilla" 16 imprese x.com