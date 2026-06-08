Un ristorante è stato sospeso a causa di un’infestazione di scarafaggi, mentre un deposito alimentare che rifornisce negozi etnici è stato chiuso dopo il ritrovamento di tracce di topi e confezioni danneggiate. I controlli sulla sicurezza alimentare sono stati condotti dall’Ats in provincia di Bergamo. Nessun’altra struttura è stata interessata. Le autorità hanno agito per tutelare la salubrità dei prodotti e la sicurezza dei consumatori.

I CONTROLLI. Controlli sulla sicurezza alimentare: sospesa una gastronomia per un’infestazione di scarafaggi e chiuso un deposito che rifornisce negozi etnici dopo il ritrovamento di tracce di topi e confezioni rosicchiate. Blatte in una gastronomia e roditori in un deposito alimentare destinato ai negozi etnici della provincia. Sono due le situazioni che hanno portato Ats Bergamo a disporre la sospensione immediata delle attività nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare effettuati nei giorni scorsi sul territorio. Nel primo caso, i tecnici della Struttura complessa Igiene alimenti e nutrizione (Ian) hanno effettuato un sopralluogo in un’attività di gastronomia, ispezionando cucina, area vendita e zona esterna dedicata allo stoccaggio dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Blatte in cucina e roditori tra le derrate: doppio stop di Ats in Bergamasca

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