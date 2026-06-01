Cucina tipica taragna spalla e birra | le sagre di giugno in Bergamasca

A giugno si tengono diverse sagre in Bergamasca, con eventi dedicati alla cucina tipica e alle tradizioni alpine. Tra queste, ci sono feste con piatti come taragna, arrosticini e carbonara, oltre alla Festa della birra a Rogno e Sbirrando a Calusco d’Adda. Il Festival della polenta si svolge a Brumano, mentre a Roncola San Bernardo si tiene la nuova edizione di TaragnaFest. A Schilpario si celebra la sagra della spalla.

Tante sagre con cucina tipica, feste alpine, carbonara e arrosticini al Piazzale degli Alpini a Bergamo, la Festa della birra a Rogno, Sbirrando a Calusco d’Adda, il Festival della polenta a Brumano, la nuova edizione di TaragnaFest a Roncola San Bernardo, la sagra della spalla a Schilpario. Sono diverse le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel mese di giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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