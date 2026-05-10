Tor Bella Monaca | spaccio h24 tra i lotti 5 arresti e inseguimenti nei sotterranei video
A tutte le ore del giorno e della notte, nelle aree dei lotti delle case popolari di Tor Bella Monaca, si sono registrati episodi di spaccio di droga. Le forze dell'ordine hanno arrestato cinque persone e sono stati segnalati inseguimenti nei sotterranei della zona. Sul posto sono stati anche ripresi alcuni momenti degli interventi tramite video.
Spaccio di droga a tutte le ore ai lotti delle case popolari di Tor Bella Monaca. Cinque gli spacciatori arrestati dalle forze dell'ordine.Il primo a finire nel mirino degli agenti è stato un pusher intercettato a bordo di un ciclomotore privo di targa in via dell'Archeologia. Alla vista dei.🔗 Leggi su Romatoday.it
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