Nella notte, due persone sono state arrestate dopo aver tentato di rubare rame da un impianto idrico, causando danni stimati in circa 250 mila euro. Durante il tentativo, i ladri sono riusciti a fuggire dalla prima pattuglia intervenuta, mentre un terzo complice è riuscito a scappare. Gli investigatori stanno analizzando i dettagli dell’episodio per identificare eventuali altri coinvolti e ricostruire la sequenza dei fatti.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a sfuggire alla prima pattuglia?. Chi è il terzo complice che è riuscito a scappare?. Perché il danno economico è così superiore al valore del rame?. Quali rischi corre la zona di Roncalceci per il blocco dell'idrovora?.? In Breve Danni da 250 mila euro per il Consorzio di Bonifica della Romagna.. Terzo complice in fuga ricercato dai carabinieri di Filetto e Padova.. Processo per furto pluriaggravato fissato per il 21 maggio.. Rischio stabilità idraulica per la frazione di Roncalceci per cavi tranciati.. Due giovani di origine egiziana, Abdelzaher Hadia Amr Mohamed di 32 anni e Khalaf Dahy Ahmed Ramadan di 26 anni, sono stati arrestati venerdì notte dopo il furto di 45 quintali di rame presso l’idrovora di Pilastro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto di rame all’idrovora: 250mila euro di danni e due arresti

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