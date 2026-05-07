Poppi | prima edizione di Estra Golf Cup

Il 10 maggio si terrà a Poppi la prima edizione di Estra Golf Cup, evento che si svolgerà sul campo del Golf Club Casentino. La manifestazione coinvolgerà diversi appassionati di golf provenienti dalle zone circostanti e rappresenta l’esordio di questa competizione nel territorio. La giornata prevede diverse sfide sui fairway del campo, che si estende nella zona del Casentino.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Poppi: prima edizione d i Estra Golf Cup. La prima edizione di Estra Golf Cup è in programma per il 10 maggio sul campo del Golf Club Casentino a Poppi. La gara ha la formula STABLEFORD 3 CATEGORIE su 18 buche. Dichiarazione dell’arch. Roberto Mariottini presidente del g.c. Casentino Arezzo: «Il “tema” di Estra Golf Cup è “Insieme per la sostenibilità”. Un principio che contribuisce a mettere in sintonia il club del Casentino con Estra. “Ci legano, in modo particolare, tre elementi: la passione per lo sport, l’attenzione all’ambiente, la comune radice territoriale – commenta il Presidente di Estra, Francesco Macrì. Estra ha sempre sostenuto la diffusione e la pratica dello sport, inteso non solo come competizione ma anche quale fattore di aggregazione sociale e di tutela della salute.🔗 Leggi su Lanazione.it

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