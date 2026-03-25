Dal 27 al 29 marzo, i padiglioni della Fiera di Forlì ospitano la 23ª edizione di Vernice Art Fair, una manifestazione dedicata all’arte contemporanea. L’evento presenta installazioni di artisti emergenti e coinvolge diverse gallerie e spazi espositivi. La fiera rappresenta un punto di riferimento nel panorama artistico locale e internazionale, attirando pubblico e operatori del settore da varie regioni.

Torna dal 27 al 29 marzo nei padiglioni della Fiera di Forlì la Vernice Art Fair, giunta alla sua 23esima edizione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama dell’arte contemporanea che si conferma come piattaforma aperta e inclusiva, capace di mettere in dialogo gallerie affermate, artisti emergenti, collettivi e istituzioni culturali. La manifestazione si distingue per una formula dinamica che combina mostra mercato ed eventi collaterali, con l’obiettivo di offrire al pubblico e agli operatori uno sguardo aggiornato e articolato sulle nuove tendenze dell’arte contemporanea. Cresce la presenza di gallerie autorevoli, che con i loro stand contribuiscono a elevare ulteriormente il livello qualitativo della proposta artistica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Alla Fiera di Forlì la 23esima edizione di Vernice Art Fair tra installazioni e talenti emergenti

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