Bitonto segreta – tra Cattedrale e palazzo Planelli

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bitonto Segreta – Tra Cattedrale e Palazzo PlanelliSabato 13 giugno – ore 18.00Un viaggio nel cuore della città dell'olio, alla scoperta di due autentici gioielli del patrimonio storico e artistico bitontino.Passeggeremo tra le eleganti strade del centro storico per raggiungere la splendida. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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