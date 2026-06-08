Bitonto segreta – tra Cattedrale e palazzo Planelli
Bitonto Segreta – Tra Cattedrale e Palazzo PlanelliSabato 13 giugno – ore 18.00Un viaggio nel cuore della città dell'olio, alla scoperta di due autentici gioielli del patrimonio storico e artistico bitontino.Passeggeremo tra le eleganti strade del centro storico per raggiungere la splendida. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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