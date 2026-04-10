Gonfienti e cattedrale segreta | le visite

Domani alle 9.30, il Museo di Palazzo Pretorio organizza una visita guidata dedicata a un’area segreta e ai suoi elementi architettonici nascosti. Alle 11, invece, è prevista un’altra visita, questa volta con un focus su una struttura gonfia e imponente, aperta al pubblico grazie a un evento organizzato dal museo. Entrambi gli appuntamenti offrono l’opportunità di scoprire aspetti inediti di questi spazi e delle loro caratteristiche.

Domani alle 11 a cura del Museo di Palazzo Pretorio alle 9.30 è in programma una visita guidata all’ area archeologica di Gonfienti, dove è possibile ammirare le testimonianze dell’abitato etrusco, costruito con criteri urbanistici innovativi e funzione di controllo sul territorio e sugli scambi commerciali. Bigliletti on line dal sito o canali social di Palazzo Pretorio, costo 5 euro più prevendita. Sempre domani alle 15 la visita Cattedrale Segreta, un affascinante percorso segreto nel Duomo di Prato che svela antiche architetture nascoste e conduce ai capolavori di Donatello e Filippo Lippi. Costo 20 euro, prenotazione obbligatoria sito o canali social Prato Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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