Bitonto il video dei minorenni che scagliano un casco contro la facciata della Cattedrale | identificati

A Bitonto, in provincia di Bari, è stato diffuso un video che mostra alcuni minorenni che lanciano un casco contro la facciata della Cattedrale. Le immagini sono state utilizzate per identificare gli autori dell’atto vandalico. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto in piazza Cattedrale.

Atti vandalici in piazza Cattedrale a Bitonto, in provincia di Bari: un gruppo di minorenni ha danneggiato la facciata della chiesa con un casco. L’episodio è stato ripreso in video da alcuni passanti. Le immagini sono state acquisite dalla polizia e sono ora al vaglio degli investigatori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bitonto, casco sui putti decorativi della cattedrale: il video degli atti vandalici di alcuni minorenniUn casco integrale lanciato contro la facciata della cattedrale di Bitonto e poi messo su un putto decorativo della chiesa. Crema, pestaggio fra minorenni armati di coltelli e spray urticante: otto dei protagonisti identificati e segnalati alla ProcuraCrema (Cremona), 24 febbraio 2026 – Si erano trovati alle pensiline davanti ad un istituto superiore, per chiarire una questione in sospeso dal... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Artemis II e la Luna, nel video della NASA spunta anche Bitonto vista dallo spazio; Lanciano massi contro il pulmino per il trasporto dei disabili: raid vandalico a Bitonto. Bitonto, il video dei minorenni che scagliano un casco contro la facciata della Cattedrale: identificatiAtti vandalici in piazza Cattedrale a Bitonto, in provincia di Bari: un gruppo di minorenni ha danneggiato la facciata della chiesa con un casco ... fanpage.it Bitonto, casco sui putti decorativi della cattedrale: il video degli atti vandalici di alcuni minorenniUn casco integrale lanciato contro la facciata della cattedrale di Bitonto e poi messo su un putto decorativo della chiesa. I protagonisti di questi atti ... lapresse.it Sono giovanissimi, sicuramente minorenni. E si sono ‘divertiti’ a lanciare un casco integrale contro la facciata della Concattedrale di Bitonto, e ficcandolo poi in testa a una statua della vicina guglia dell’Immacolata. È sconcerto in città per quanto fatto da un gru - facebook.com facebook