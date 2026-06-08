La polizia ha identificato l’autore del rogo al portone di Bitonto nonostante il travestimento. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati oggetti compatibili con l’atto incendiario. L’uomo di 45 anni, inizialmente affidato, ha visto sospeso l’incarico dopo le verifiche. La polizia ha analizzato tracce e testimonianze, che hanno portato alla sua identificazione. Nessuna altra persona è stata coinvolta, e l’indagine prosegue per accertare eventuali complici.

Come ha fatto la polizia a identificare l'autore nonostante il travestimento?. Quali indizi sono stati trovati durante la perquisizione domiciliare?. Cosa ha usato l'uomo per innescare le fiamme sul portone?. Perché il magistrato ha deciso di revocare immediatamente l'affidamento?.? In Breve L'incendio al portone è avvenuto lo scorso 1 giugno a Bitonto.. Le telecamere hanno ripreso l'uso di una lattina con liquido infiammabile.. La Polizia di Stato ha sequestrato cappellino e occhiali durante perquisizione domiciliare.. Il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha disposto il ripristino della detenzione.. Il ritorno in carcere di un 45enne di Bitonto dopo l’incendio di un portone condominiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitonto, rogo al portone: l’affidamento al 45enne viene sospeso

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