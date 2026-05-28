Un uomo di 45 anni è stato riportato in carcere dopo che il suo affidamento ai servizi sociali è stato sospeso. La Squadra Mobile è intervenuta nella sua abitazione, dove ha verificato che aveva violato alcune delle regole stabilite. Non sono stati forniti dettagli sulle specifiche violazioni o sulle motivazioni dell’intervento diretto nella sua abitazione.

? Domande chiave Quali regole specifiche ha violato l'uomo durante il suo affidamento?. Perché la Squadra Mobile è intervenuta direttamente nella sua abitazione?. Come hanno influito gli stupori sulle decisioni del giudice?. Quali sono le conseguenze del fallimento del percorso di reinserimento?.? In Breve Violazioni riguardanti l'uso di stupefacenti e obblighi del percorso di prova.. Trasferimento immediato del quarantacinquenne presso la struttura detentiva di Montacuto.. Intervento della Squadra Mobile presso l'abitazione del soggetto per notifica decreto.. Criticità nel monitoraggio dei percorsi di recupero sociale nelle zone periferiche.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, 45enne torna in carcere: sospeso l’affidamento ai servizi sociali

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ANCONA, la vita dei detenuti nel carcere di Monteacuto | DIETRO LE SBARRE

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