Bitcoin rimbalza a 63.000 dollari | la spinta di Saylor riaccende il mercato

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bitcoin ha recuperato circa il 7% dopo aver perso terreno nella settimana precedente, raggiungendo i 63.000 dollari. La ripresa è stata attribuita principalmente a un aumento degli acquisti da parte di un investitore noto per le sue operazioni di acquisto di grandi quantità di Bitcoin, che ha contribuito a riaccendere l’interesse sul mercato. Non sono stati forniti dettagli sulle strategie specifiche adottate da questa figura per influenzare i prezzi.

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Come ha fatto Bitcoin a recuperare il 7% perso la scorsa settimana? Quale strategia specifica di Saylor ha innescato il rimbalzo dei prezzi? Perché il rialzo di Bitcoin sta trascinando anche il valore di Ether? Quanto influenzeranno i prossimi acquisti istituzionali la volatilità del mercato??? In Breve Bitcoin ha toccato un picco di 64.200 dollari prima di stabilizzarsi a 63.000. Ether ha registrato un incremento del 2% attestandosi intorno a 1.660 dollari. Il calo settimanale pr . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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