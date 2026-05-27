Bitcoin ha toccato i 83.000 dollari, ma ha subito una discesa fino a circa 76.580 dollari. Se il prezzo dovesse scendere sotto i 74.000 dollari, potrebbe accelerare la perdita di valore. La resistenza a 83.000 dollari rappresenta un livello chiave, che al momento ha impedito ulteriori rialzi. Il mercato delle criptovalute continua a mostrare volatilità, con oscillazioni significative nelle ultime ore.

? Punti chiave Cosa accadrà se Bitcoin perderà il supporto critico dei 74.000 dollari?. Perché la resistenza degli 83.000 dollari è considerata una trappola per rialzisti?. Quali sono i tre obiettivi di prezzo verso il basso indicati dagli analisti?. Come influirà il superamento della media mobile a 200 giorni sul ciclo?.? In Breve L'esperto Chiefy identifica la resistenza a 83.000 dollari come una trappola per i rialzisti.. L'indice Crypto Fear & Greed di CoinMarketCap segna un punteggio di 39.. I target ribassisti identificati dagli analisti sono 68.000, 61.000 e 48.000 dollari.. La soglia critica di 74.000 dollari separa la correzione tecnica dal nuovo scenario ribassista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin, muro a 83.000 dollari: il prezzo scende verso i 76.580$

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Bitcoin Bear Trap or Bear Flag Critical $91.5K Level

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