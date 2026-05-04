Bitcoin a 80.000 dollari | scuote il mercato il piano Trump sul petrolio

Il prezzo di Bitcoin ha raggiunto gli 80.000 dollari, mentre il mercato del petrolio ha registrato una flessione improvvisa. Recentemente si è diffusa la notizia di un piano politico legato al settore energetico, che sta attirando l’attenzione degli operatori finanziari. Questa situazione ha portato a un aumento nel valore della criptovaluta, mentre il prezzo del greggio ha subito un calo. Le dinamiche tra i due mercati continuano a catturare l’interesse degli analisti.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il Project Freedom il prezzo del petrolio nei prossimi giorni?. Perché Bitcoin sale mentre il greggio subisce una flessione improvvisa?. Quali risorse militari sta schierando il CENTCOM nello Stretto di Hormuz?. Come cambieranno i mercati se i colloqui con Teheran avranno successo?.? In Breve Bitcoin cresce dell'1,9% raggiungendo quota 79.715 dollari dopo il picco degli 80.000 dollari.. Brent scende a 108 dollari e WTI cala a 101 dollari per Project Freedom.. CENTCOM impiega 15.000 uomini e 100 velivoli per proteggere le navi nello Stretto.. Delegati americani conducono colloqui positivi con Teheran per stabilizzare i mercati energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin a 80.000 dollari: scuote il mercato il piano Trump sul petrolio Why Bitcoin Is Crashing Despite Trump's Support | 10 News Notizie correlate Leggi anche: Bitcoin frenato dagli 80.000$: il segreto on-chain che blocca il rally Bitcoin verso gli 80.000$: allarme scommesse ribassiste sui derivati?? Cosa sapere I tassi di finanziamento Bitcoin scendono al -0,005% con forte pressione sulle vendite allo scoperto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bitcoin: resistenza a quota 80.000 dollari; Bitcoin vola ai massimi da 12 settimane: il fattore Iran spinge la crypto verso gli 80.000 dollari; Bitcoin rimbalza dal supporto chiave mentre i trader puntano a una nuova spinta verso gli 80.000 dollari; Il Bitcoin raggiunge gli 80.000 dollari: un massiccio short squeeze e gli acquisti da parte degli investitori istituzionali spingono l'obiettivo a 96.000 dollari. Bitcoin: resistenza a quota 80.000 dollariIl quadro tecnico di breve termine rimane costruttivo. I principali indicatori direzionali si trovano in posizione long ... milanofinanza.it Bitcoin a 80.000 dollari: cosa aspettarsi dopo l annuncio di Trump sullo stretto di HormuzLa settimana sta iniziando al rialzo per i mercati finanziari e per il settore crypto, sulla buona notizia di una forzatura americana per lo sblocco del passaggio delle navi bloccate nello Stretto di ... criptovaluta.it Né oro né Bitcoin. I titoli che fanno +57% con la guerra (e come trovarli prima) https://loom.ly/SMMjXMI - facebook.com facebook