Birra grande 2026
Castellana Grotte ospita la terza edizione di "Birra Grande": cinque giorni di birra artigianale, street food, animazione e mercatini per inaugurare l'estate CastellaneseDal 17 al 21 giugno 2026, Largo Porta Grande si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare la nuova. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Muito birra grande problema!
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Nasce “Buona ‘sta Birra!”: i birrai italiani uniti per celebrare i 30 anni della birra artigianaleÈ stato annunciato il lancio di “Buona ‘sta Birra!”, un'iniziativa che riunisce i birrai italiani per celebrare i trent’anni della birra artigianale...
Temi più discussi: Castellana Grotte - Birra Grande 2026: cinque giorni di festa con birre artigianali e luna park; Così la birra italiana diventa grande: la guida di Slow Food; La birra artigianale conquista WineAround 2026: grande interesse per i Birrifici Ritrovati; Torna la Müntavegia Beer Best: il perfetto accordo tra birra artigianale, grande bbq, sapori del territorio e musica live.
Castellana Grotte - Birra Grande 2026: cinque giorni di festa con birre artigianali e luna parkCastellana Grotte, dal 17 al 21 giugno torna Birra Grande: cinque giorni di birra artigianale, street food, giostre e mercatini. Ingresso gratuito dalle 18 a mezzanotte. Organizza Lieviteria con patro ... informatissimo.net
Una birra può raccontare la storia di un territorio? A WineAround in Riviera 2026 la risposta è stata sì. Grande partecipazione a Vallecrosia per il laboratorio dedicato ai Birrifici Ritrovati, tra marchi storici tornati a nuova vita, tradizioni recuperate e degustazion facebook
La grande Festa nazionale 2026 torna a Verona. Conferenze, Concerti e tanto altro da tutta l'Europa che non si arrende. x.com
All’Expo Valle Impero 2026 arriva la birra all’aglio nero di VessalicoTra i protagonisti della quarta edizione dell’Expo Valle Impero c’è anche l’imprenditore Italo Aicardi, originario di Vessalico, che con il suo birrificio artigianale Made in Italo sta trasformando un ... rivieratime.news