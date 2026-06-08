Birra grande 2026

Da baritoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Castellana Grotte ospita la terza edizione di "Birra Grande": cinque giorni di birra artigianale, street food, animazione e mercatini per inaugurare l'estate CastellaneseDal 17 al 21 giugno 2026, Largo Porta Grande si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare la nuova. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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