UBeer 2026 | al via la grande festa della birra umbra artigianale
UBeer torna per la sua terza edizione dal 22 al 24 maggio nella consueta e accogliente cornice del Barton Park di Perugia.Il sipario si alzerà ufficialmente venerdì 22 maggio alle ore 18.30 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza di organizzatori, istituzioni e partner. Subito dopo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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