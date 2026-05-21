UBeer 2026 | al via la grande festa della birra umbra artigianale

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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UBeer torna per la sua terza edizione dal 22 al 24 maggio nella consueta e accogliente cornice del Barton Park di Perugia.Il sipario si alzerà ufficialmente venerdì 22 maggio alle ore 18.30 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza di organizzatori, istituzioni e partner. Subito dopo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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