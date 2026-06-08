Un automobilista ha trovato e salvato una bambina di tre anni in strada, durante la notte tra giovedì e venerdì, in una frazione di Vecchiano. La piccola era senza il pigiamino e sola. L’automobilista ha riferito di aver pensato al proprio nipotino, decidendo di intervenire. La bambina è stata portata in ospedale per accertamenti e non presenta ferite evidenti. Nessuna informazione è stata fornita sulla provenienza o sulle circostanze che hanno portato alla sua presenza in strada.

Vecchiano (Pisa), 8 giugno 2026 – Riccardo Puntoni è l’automobilista che ha trovato e salvato la piccola di tre anni per strada nella notte fra giovedì e venerdì, senza il pigiamino, in una frazione di Vecchiano. https:www.lanazione.itviareggiopoliticaballottaggio-elezioni-viareggio-j6ggtter L’autotrasportatore pensava fosse un cagnolino, poi ha visto che invece era una bambina; scalza, senza il pigiamino, tremante. “Il faccino della bimba che mi guardava con quegli occhi non lo dimenticherò mai – ha raccontato alle telecamere della Vita in Diretta, lo storico programma pomeridiano di RaiUno condotto da Alberto Matano – Le ho detto: non ti preoccupare, ti ci porto io a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba sola in strada di notte, Riccardo è l’angelo che l’ha salvata. “Ho pensato al mio nipotino, non potevo non intervenire”

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